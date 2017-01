Parlamento europeo Strasburgo, si sceglie successore di Schulz: 6 candidati ma duello è tra italiani Tajani e Pittella Il presidente uscente del Parlamento europeo, Martin Schulz, ha annunciato stamattina, in apertura della seduta plenaria a Strasburgo, che Guy Verhofstadt, capogruppo dei Liberaldemocratici (Alde), ha ritirato la propria candidatura alla presidenza dell'Assemblea. L'Alde ha concluso ieri in tarda serata un accordo politico con il Ppe, in base al quale i Liberaldemocratici sosterranno Antonio Tajani, il candidato del Ppe alla presidenza dell'Europarlamento

Il Parlamento europeo sceglie oggi il successore di Martin Schulz. Per aggiudicarsi la presidenza i 7 candidati (scesi nel frattempo a sei per il ritiro di Vehofstadt) devono ottenere la maggioranza assoluta dei voti. Quorum che scendera' a partire dal quarto scrutinio quando per la nomina bastera' prevalere anche di un solo consenso.Il candidato del Ppe, il maggiore gruppo parlamentare al Parlamento europeo e' Antonio Tajani, ex giornalista e gia' portavoce del leader del centrodestra Silvio Berlusconi. Puo' vantare su una lunga esperienza a Bruxelles dove e' stato per 14 anni europarlamentare e per sei anni vicepresidente della Commissione europea. E' stato indicato all'unanimita' dal gruppo dei Popolari europei che contano su un pacchetto di 214 voti. Per vincere i candidati avranno pero' bisogno di almeno 376 consensi su 751.Il rivale principale di Tajani e' un altro italiano, Gianni Pittella del gruppo di S&D che ha 189 eletti. La sua nomina impedirebbe al Ppe che ha gia' indicato il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e il capo del Consiglio europeo Donald Tusk di conquistare anche questo incarico chiave.In corsa anche la belga Helga Stevens del terzo gruppo europeo per grandezza (70 seggi) e cioe' quello dei conservatori e riformisti (ECR) e Eleonora Forenza dal gruppo confederale della sinistra unitaria europea (GUE) che conta su 52 deputati. Candidato anche Jean Lambert per il gruppo dei Verdi (51 deputati) e il rumeno Laurentiu Rebega, che originariamente apparteneva al gruppo di S&D, nel 2015 e' passato nelle fila del gruppo da 40 eletti di Europa delle Nazioni e della Liberta' (ENF) di Marine Le Pen.Il presidente uscente del Parlamento europeo, Martin Schulz, ha annunciato stamattina, in apertura della seduta plenaria a Strasburgo, che Guy Verhofstadt, capogruppo dei Liberaldemocratici (Alde), ha ritirato la propria candidatura alla presidenza dell'Assemblea, durante il voto che si svolgerà oggi. L'Alde ha concluso ieri in tarda serata un accordo politico con il Ppe, in base al quale i Liberaldemocratici sosterranno Antonio Tajani, il candidato del Ppe alla presidenza dell'Europarlamento.