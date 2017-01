Ultima sessione plenaria presieduta da Martin Schulz Parlamento europeo al voto per eleggere il nuovo presidente Due italiani in corsa per i due maggiori gruppi politici europei: Antonio Tajani candidato dei Popolari e Gianni Pittella candidato dei socialisti

Aprendo l'ultima sessione plenaria da lui presieduta al Parlamento europeo di Strasburgo, Martin Schulz ha confermato ufficialmente le sette candidature alla sua successione. Domani Schulz darà il via alle operazioni di voto che si terranno a partire dalle 9; prima del voto, i sette candidati avranno l'occasione di presentarsi brevemente (3 minuti ciascuno) all'assemblea, a partire da quelli espressi dai gruppi più piccoli per arrivare a quelli dei partiti più grandi. I risultati del primo turno dovrebbero essere noti attorno alle 11. I sette candidati sono, in ordine alfabetico: Eleonora Forenza per il gruppo della sinistra unitaria europea, Jean Lambert per i verdi, Gianni Pittella per i socialisti e democratici, Laurentiu Rebega per il gruppo di destra Europa delle nazioni e delle libertà, Helga Stevens del gruppo conservatore e riformista, Antono Tajani per il gruppo popolare e Guy Verhfstadt per i liberali. Piernicola Pedicini, degli euroscettici del gruppo Europa della libertà e della democrazia diretta, ha invece ritirato la sua candidatura lo scorso 11 gennaio.Il voto avverrà a scrutinio segreto e se nessuno dei candidati otterrà la maggioranza assoluta dei voti nelle prime tre sessioni di voto, si andrà al ballottaggio fra i due candidati che avranno ottenuti più voti nella terza. L'eventuale ballottaggio si svolgerà a partire dalle 20.I due candidati più acreditati sono gli italiani Antonio Tajani, candidato dei Popolari europei e Gianni Pittella, candidato dei socialisti europei.