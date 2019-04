SPORT

Per i rossoneri stop in chiave Champions League Parma-Milan 1-1 nell'anticipo delle 12.30 della 33.ma giornata di Serie A Termina 1-1 l'anticipo della 33.ma giornata tra Parma e Milan. Un pareggio tutto sommato giusto per quanto visto in campo, con i rossoneri che non disputano una grande partita ma sfiorano il colpaccio con Castillejo, mentre i gialloblù, molto positivi e sfortunati in qualche situazione, vengono salvati da un capolavoro di Bruno Alves.



D'Aversa cerca punti e schiera cinque difensori con Iacoponi e Gagliolo a supporto di Bruno Alves.



Gervinho in attacco con Ceravolo. Gattuso inserisce in difesa Zapata e Conti, Paquetà in panchina. In attacco Piatek, torna in porta Donnarumma dopo l'infortunio.



Inizio gara a viso aperto con tentativi di Borini e Gervinho, al 13’ uscita a valanga di Donnarumma su un insidiosa penetrazione di Ceravolo. Il Parma si fa preferire: al 18’ pericolosa rovesciata di Kucka e poco dopo Barillà di testa manca di poco lo specchio.



Il Milan reagisce con Borini che su cross di Suso di testa manda a lato. Nella seconda parte del primo tempo i ritmi si abbassano, resta una certa prevalenza dei ducali ma si va negli spogliatoi e reti inviolate.



Nella ripresa, al 58’, Gattuso tenta la carta Cutrone per Bakayoko e al 66’ Castillejo per Conti ed è proprio lo spagnolo che due minuti dopo essere entrato si avventa di testa su un cross di Suso e porta in vantaggio i rossoneri.



Al 76’ uscita pigra di Donnarumma e l’appena entrato Siligardi colpisce il palo. I ducali spingono e all’87’ Bruno Alves con una splendida punizione a giro trova il pareggio. Risultato tutto sommato giusto anche se forse sono i ducali a dover recriminare di più.

