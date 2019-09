Mercati Partenza debole a Wall Street dopo il Pil, bene l'Europa

Milano

di Sabrina ManfroiIl pil degli Stati uniti nel secondo trimestre sale del 2%, come da attese. Wall Street parte pero' debole, il Nasdaq cede lo 0,40%, piatto il DJ. Restano postive per ora le borse europee, anche se perdono slancio: Milano sale dello 0,63%, Parigi +0,57%, Francoforte +0,44%, la migliore Londra, +1,14%. Scivola Nexi a Piazza Affari -2,37%, tengono i titoli eneregetici, Hera +1,84%, A2a +2,39, in luce anche la Juventus +2,2%. Il Tesoro ha venduto tutti i 6,5 miliardi di euro di Bot a sei mesi offerti nell'asta odierna, registrando un tasso di interessenegativo a -0,224%, in calo di 1 punto base rispetto al collocamento precedente. Stabile lo spread.