Mercati Partenza debole, borse caute

Condividi

di Michela Coricelli Avvio di settimana all'insegna della debolezza sui mercati europei, in attesa dell'apertura del vertice dei banchieri centrali a Jackson Hole - negli Stati Uniti - giovedì. In particolare, l'attesa riguarda i due interventi di Mario Draghi (Bce) e Janet Yellen (Federal reserve), entrambi previsti per venerdì.Milano cede lo 0,22%, Londra lo 0,19%, Parigi lo 0,44% e Francoforte lo 0,47%.In Asia piazze contrastate. Tokyo ha chiuso in rosso a -0,40% nonostante l'aumento della produzione industriale a giugno sia stato in linea con le aspettative degli analisti. Hong Kong e Shanghai invece sono in rialzo di circa mezzo punto.Euro sempre sotto i riflettori dopo le preoccupazioni espresse dalla Bce per una moneta unica troppo forte. Il cambio: 1,1736 contro il dollaro.