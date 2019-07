Mercati Partenza debole per Milano, Hong Kong giù con le proteste

di Michela Coricelli Aperture caute per le borse europee, nella settimana in cui tutti gli investitori attendono la decisione della Federal Reserve - la Banca centrale americana - su un possibile taglio dei tassi di interesse (mercoledì).Milano cede lo 0,14%, Parigi lo 0,24% e Francoforte lo 0,08%. Londra in controtendenza guadagna oltre mezzo punto.Lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco riparte in leggero ribasso a 192 punti base (rispetto ai 194 della chiusura di venerdì) con il rendimento del decennale all'1,53%. Oggi asta di titoli di Stato: vengono offerti 6,5 miliardi di Bot semestrali.In Asia le proteste ad Hong Kong si fanno sentire anche sulla quinta borsa più importante del mondo (per capitalizzazione): il listino perde un punto e mezzo. Tokyo invece in calo dello 0,19%.L'euro è sempre debole e si scambia a 1,1119 contro dollaro.