Mercati Partenza debole per le borse europee

di Michela Coricelli Aperture deboli per le borse europee, in calo dopo i rialzi di ieri. Milano cede lo 0,11%, Londra e Francoforte lo 0,19%, Parigi lo 0,15%.Gli investitori sono in attesa del dato dell'inflazione dell'eurozona (alle 11 ora italiana) e si mantengono cauti.In Asia pesano ancora le incertezze legate alle tensioni tra Usa e Corea del Nord. La borsa di Tokyo ha chiuso in leggero calo a -0,14%, Hong Kong cede lo 0,28%, mentre Shanghai guadagna lo 0,68%.L'euro recupera terreno ma resta sotto la soglia di 1,18 contro il dollaro. Oro nuovamente in rialzo a 1.287 dollari l'oncia.