Partenza in rialzo, riflettori su Trump

di Michela Coricelli Aperture positive in Europa per l'ultima seduta della settimana: Milano in rialzo dello 0,11%, Parigi e Francoforte guadagnano lo 0,3% e Londra è la migliore a +0,87%.Sulle asiatiche invece questa mattina si avvertivano le preoccupazioni legate ai guai interni del presidente americano Trump, con gli ultimi sviluppi del possibile impeachment.Tokyo ha ceduto lo 0,77%.A Wall Street giù Dow Jones (-0,30%) e Nadaq (-0,58%).Oggi in Italia nuova asta dei titoli di Stato: verranno offerti Btp a medio-lungo termine fino ad un importo di 7,5 miliardi.Intanto lo spread tra Btp italiano e Bund tedesco riparte stabile a 141 punti base (rendimento 0,83%).Euro sempre debole rispetto al super-dollaro: si scambia a 1,0913.