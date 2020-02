Borse Partenza negativa, crolla la produzione industriale tedesca

di Michela Coricelli Aperture negative per le borse europee. Milano perde lo 0,39%, Londra e Francoforte cedono lo 0,20% circa, mentre Parigi resta sulla parità. Il dato sulla produzione tedesca - sotto le attese - gela tutti: su base mensile a dicembre -3,5%, su base annua -6,8%.In Asia tornano i timori per gli effetti sull'economia mondiale del coronavirus.Tokyo chiude in leggero calo a -0,19%, Hong Kong perde circa mezzo punto, mentre Shanghai dopo un avvio negativo vira in positivo a +0,33%. La Toyota ha annunciato che non riaprirà le fabbriche in Cina come previsto al termine delle vacanze di capodanno: gli impianti resteranno chiusi almeno fino al 16 febbraio.A Wall Street invece la chiusura è stata decisamente positiva, ignorando le paure sull'epidemia. Agli investitori è piaciuta la decisione di Pechino di tagliare i dazi sui beni americani. Indici ai massimi: il Dow Jones guadagna lo 0,30% (a 29.379 punti), il Nasdaq +0,67% (a 9.572 punti).