Mercati Partenza positiva in attesa di Draghi

Condividi

Milano

di Michela CoricelliAperture positive per le borse europee, in attesa del discorso del numero uno della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, questa sera (alle 21 ora italiana) al vertice organizzato dalla Federal Reserve a Jackson Hole (Usa).Milano parte con un rialzo dello 0,20%, Londra +0,18%, Francoforte +0,12% e Parigi poco al di sopra della parità.Mercati asiatici in netto rialzo oggi, nonostante la chiusura debole di Wall Street. Tokyo ha guadagnato mezzo punto percentuale dopo la conferma che l'inflazione - sebbene sia lontana dal target del 2% - cresce per il settimo mese consecutivo. La migliore però è Shanghai, che guadagna l'1,76%.Euro poco mosso a 1,1782 contro il dollaro. Spread tra Btp italiano e Bund tedesco in calo a 171 punti base (rendimento: 2,09%).aggiornamento ore 9:15