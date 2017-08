Partenza positiva per le borse europee

Condividi

di Michela Coricelli Aperture positive per le borse europee. Milano guadagna lo 0,76%, Londra lo 0,48%, Parigi lo 0,59% e Francoforte lo 0,71%.A Piazza Affari - che ieri era chiusa per festività - spingono i titoli bancari e industriali, in particolare Fiat Chrysler guadagna oltre due punti e mezzo ancora sulla scia delle indiscrezioni che parlano dell'interesse cinese per l'ex Lingotto.In Asia cautela sui mercati contrastati, in attesa di possibili sviluppi del braccio di ferro tra Usa e Corea del nord.Tokyo ha chiuso a -0,12%, Hong Kong guadagna mezzo punto circa, mentre Shanghai segna un lieve calo.L'euro perde ancora terreno e si scambia a 1,1739 contro il dollaro.