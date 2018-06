Mercati Partenza sprint per la Borsa di Milano, spread in calo I mercati reagiscono all'annuncio della nscita del nuovo esecutivo

di Maria Giovanna Lorena Apertura in netto rialzo per Milano: la borsa ieri ha chiuso prima della svolta che ha portato all'annuncio del governo, e stamane in avvio l'indice principale balza in rialzo del 2,2%.Clima disteso anche sul fronte dei titoli di Stato: si abbassa ancora lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 231 punti base, ieri si era portato a quota 250. Il rendimento del nostro decennale scende al 2,69%.Sono i titoli bancari i favoriti dagli investitori: Banco Bpm +6%, Ubi Banca +4%, Unicredit e Intesa Sanpaolo +3,5%. Tra i migliori anche Fiat Chrysler +2,4% nel giorno della presentazione del piano industriale del gruppo, l'ultimo di Sergio Marchionne.Positive anche le altre piazze europee - Londra +0,63%, Parigi +0,80%, Francoforte +0,55% - mentre in Asia Tokyo ha chiuso la settimana in lieve ribasso, -0,14%.Sui mercati valutari Euro poco mosso, si attesta a 1,16 nel cambio con il Dollaro in avvio di seduta.