Non è la prima volta Partinico, incendiate due auto al sindacalista della Uil Atto di intimidazione al Segretario della Uil di San Cipriello, comune in provincia di Palermo. Bruciate due auto sotto la sua casa a Partinico



Hanno spaccato prima i vetri, poi hanno gettato benzina nell’abitacolo e appiccato il fuoco. Bruciate la notte scorsa a Partinico, in provincia di Palermo, due auto di Nicola Barone segretario della Uil di San Cipirello dove gestisce anche un patronato. In passato è stato anche presidente del consiglio comunale. Non e' la prima volta che il sindacalista subisce atti di intimidazione. A spengere le fiamme i vigili del fuoco. Sull’episodio indagano i carabinieri che non escludono nessuna pistaAttualmente Barone ricopre è anche presidente della società di calcio del Castellammare ’94 che milita nel campionato di eccellenza.Sempre a Partinico nei giorni scorsi erano state bruciate auto e furgoni di un deposito di rivendite. In un altro incendio erano state distrutte due macchine di una società di vigilanza.