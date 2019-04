ITALIA

2019/04/15 18:34

Campania Partorisce in un bar a Napoli: giovane immigrata soccorsa dai militari dell'operazione Strade sicure I militari hanno fermato un'ambulanza che ha trasportato la donna in ospedale. Mamma e figlio sono in buona salute

Condividi Una giovane donna immigrata ha partorito in un bar di piazza Garibaldi a Napoli. La donna è stata colta dalle doglie mentre si trovava nei pressi della stazione Centrale di Napoli. È stata una pattuglia dell'esercito, impegnata nell'operazione 'Strade Sicure' ad allertare i soccorsi. Un'ambulanza del 118, inizialmente diretta all'ospedale Ascalesi, è stata bloccata dai militari.



I sanitari hanno aiutato la donna nel parto e portato il bimbo all'ospedale Loreto Mare.



