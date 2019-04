Trenitalia: circolazione sospesa sulla Messina-Palermo Pasquetta e maltempo: venti forti, mare mosso, difficili collegamenti con isole, disagi autostrade Dal pomeriggio venti forti o di burrasca sud-orientali, con raffiche fino a burrasca forte, su Sicilia e Calabria. Mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata, allerta gialla per rischio temporali nel Lazio e su alcuni bacini di Umbria e Molise

Pasquetta all'insegna del maltempo. Vento forte al Centrosud e allerta della Protezione civile a partire dalla tarda mattinata. "La vasta area depressionaria posizionata tra la penisola iberica e l'Africa settentrionale", si legge in una nota, "sta convogliando sull'Italia flussi umidi e instabili responsabili dell'intensificazione della ventilazione in atto sulle due isole maggiori che, nelle prossime ore, interesserà anche gran parte del Centro-Sud". di qui la decisione del Dipartimento della Protezione civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - di emettere un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso ieri.I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese", sottolinea il comunicato, "potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento". L'avviso prevede venti forti o di burrasca sud-orientali, con raffiche fino a burrasca forte, su Lazio, Campania, Basilicata e Puglia, specie lungo i settori costieri e tirrenici.Dal pomeriggio si prevede inoltre il persistere di venti forti o di burrasca sud-orientali, con raffiche fino a burrasca forte, su Sicilia e Calabria. Mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata, allerta gialla per rischio temporali nel Lazio e su alcuni bacini di Umbria e Molise . Prevista neve oltre i 1.500 metri.Attenzione dunque alle raffiche di scirocco con punte fino a 110/140 km/h specie sulla Sardegna e sui settori centro occidentali della Sicilia. Questo flusso di correnti da Sud Est pescheranno l'aria direttamente dal deserto del Sahara, tra Algeria, Tunisia e Libia. I venti, che risaliranno di latitudine, trasporteranno così un massiccio carico di sabbia sahariana destinata a transitare anche sulle nostre regioni. Per questo motivo i cieli si tingeranno di un color tra il giallognolo ed il rosso opaco e, in caso di precipitazioni, si verificheranno vere e proprie "tempeste rosse" con forti piogge rossastre.Domani, inoltre, una forte perturbazione atlantica colpirà il Nord e il Centro a suon di temporali, rovesci e possibili nubifragi sui settori alpini e prealpini, nel frattempo il tempo migliorerà al Sud col ritorno del sole. Nei giorni successivi il tempo continuerà a rimanere molto instabile al Nord con temporali sparsi anche il 25 aprile, mentre al Centro-Sud tornerà a splendere il sole in un clima via via più caldo.Problemi di circolazione ferroviaria in Sicilia. Dalle 6,50 è interrotto il tratto di linea fra Caronia e S. Stefano di Camastra, sulla linea Messina-Palermo, per la presenza di un albero sui binari. Sospesa la circolazione anche fra Barcellona e Patti, sia nel tratto di linea "lento" che su quello veloce, per guasti alla linea elettrica di alimentazione dei treni causati dal forte vento e per la presenza di un telone sulla linea elettrica fra le stazioni di Oliveri-Tindari e Novara-Montalbano-Furnari.I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), con un carrello, stanno effettuando una ricognizione della linea per la verifica della linea elettrica. Trenitalia ha attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Barcellona e Palermo e tra Cefalù e Messina.Problemi in Sicilia anche sui collegamenti marittimi: il mare molto mosso - forza sette - tiene bloccati al porto di Milazzo aliscafi e traghetti diretti alle Eolie. Isolata Ustica.Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo