Mercati Passa in negativo Piazza Affari a metà mattina

Milano

di Sabrina ManfroiPassa in negativo Piazza Affari a metà mattina, con l'allargarsi dello spread che da 249 schizza a 256 punti base. Il rendimento decennale sale al 2,61%. il Ftse Mib cede lo 0,15%. Resta ben intonata Francoforte, +0,66% dopo la crescita oltre le attese dell'indice Zew che misura la fiducia delle imprese tedesche. Bene anche Londra +0,40%, invariata Parigi.Debutto in calo per Nexi, la quotazione più grande del 2019: il titolo cede oltre il 6%. Bene Azimut, +2,27% e tra i bancari si distinguono Bper e Unicredit, +1,6%. In luce sempre Tenaris dopo la revoca del rinvio a giudizio per il presidente Rocca da parte della in corte d'appello argentina. Giù Eni e Juventus. Euro su dollaro sotto quota 1,13.