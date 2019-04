Capo delegazione Pd in Europa: "Lo spieghi ai suoi elettori" Patrizia Toia (Pd): "Di Maio in Ue è già alleato con i negazionisti dell'Olocausto"

Il Movimento 5 stelle è già ora alleato con i "negazionisti" in Ue. Lo dice Patrizia Toia, capo delegazione Pd in Europa. "Luigi Di Maio dimentica che nell'attuale Europarlamento i suoi deputati condividono lo stesso gruppo Efdd con Jorg Meuthen del Afd, partito dell'estrema destra tedesca, vicinissimo ai negazionisti"."La dimostrazione - continua Toia - che non solo Salvini, ma anche i 5 stelle non si faranno scrupoli ad allearsi con la peggiore ultradestra europea. Tra Lega e 5stelle una bella gara a chi è più estremista". "Di Maio - conclude la capogruppo democratica all'europarlamento - deve spiegare ai suoi elettori perché in Europa è alleato con i peggiori 'rottami' del nazismo. Forse pensa, dopo il voto, di fare un 'contratto' anche con chi nega l'Olocausto?".