Lontana dalle competizioni dal marzo 2018 Pattinaggio, Karolina Kostner si opera all'anca: "Spero di tornare presto"

Condividi

Carolina Kostner entro il prossimo mese sarà sottoposta a intervento chirurgico all'anca. La 'Principessa del ghiaccio', la prima atleta italiana a vincere un titolo mondiale e una medaglia olimpica nel pattinaggio di figura, ha annunciato l'operazione all'anca sinistra in una diretta Facebook dalla sua casa di Ortisei dove in questo periodo sta trascorrendo le festività in famiglia.

La Kostner, 33 anni il prossimo 8 febbraio, già fidanzata con l'ex marciatore Alex Schwazer, è lontana dalle competizioni dal marzo 2018 quando sul ghiaccio del Forum di Milano nel programma libero gettò al vento quello che sarebbe stato il secondo oro iridato della sua carriera dopo quello di Nizza 2012.

"Come molti di voi sanno sto lottando con il dolore all'anca da un po' di tempo che mi ha tenuto lontano da molti eventi - ha detto Carolina che proprio causa questo malanno fisico ha dovuto saltare diversi show in Italia -. Assieme al mio staff medico, abbiamo deciso che alla fine di gennaio sarò sottoposto a un intervento chirurgico all'anca". La Kostner dando appuntamento ad un aggiornamento della sua condizione di salute ha anche detto che "l'obiettivo è quello di tornare sul ghiaccio il prima possibile".

A questo punto, non può essere del tutto escluso, anche se difficile, che Carolina proverà di arrivare fino alle Olimpiadi di Pechino 2022 che sarebbero le quinte della carriera dopo Torino 2006, Vancouver 2010, Sochi 2014 e PyeongChang 2018. Il movimento del pattinaggio femminile su scala mondiale, però, si è parecchio evoluto rispetto a due anni fa.