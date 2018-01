Falso allarme Panico alle Hawaii, scatta l'allarme: "Missile in arrivo, cercate un rifugio". Ma è un errore Nell'arcipelago ha sede il Comando delle forze armate Usa nel Pacifico. L'agenzia locale per le emergenze ha poi annullato l'allerta spiegando che si trattava di un errore, ma dopo le minacce coreane la popolazione ha davvero temuto di essere sotto attacco

Hawaii's ballistic missile warning is a false alert, according to Hawaii's Emergency Management Agency. The warning was sent to citizens phones, and said "BALLISTIC MISSILE THREAT INBOUND TO HAWAII". They are still unsure what caused the false alarm. pic.twitter.com/okI35VuOZx — LatestNewsOfTheWorld (@TweetLatestNews) 13 gennaio 2018

Hawaiians watching morning sports treated to terrifying "THIS IS NOT A DRILL" emergency alert" https://t.co/kSSs4Udini pic.twitter.com/oJknMib0wB — Deadspin (@Deadspin) 13 gennaio 2018

Momenti di panico alle Hawaii, dove è scattato un allarme per il lancio di un missile balistico, rivelatosi poi falso. Poco dopo è arrivata la precisazione che si era trattato di un errore. Ma alla luce della minaccia coreana, tutti i sistemi di difesa militare del Pacifico sono scattati in stato d'allerta, e la popolazione ha passato un brutto quarto d'ora.Sui telefonini dei residenti e dei turisti alle Hawaii è arrivato lo spaventoso messaggio automatico di allerta che avvisava "E' imminente l'arrivo di un missile balistico alle Hawaii. Trovate immediatamente un rifugio. Questa non è un'esercitazione". Poco dopo - un poco che sarà sembrato durare un'eternità a chi ha letto il testo da "fine del mondo" - l'agenzia locale per le emergenze, la "Hawaii's Emergency Management Agency" ha annullato l'allerta chiarendo che era stata inviata per errore.Il falso allarme missile balistico non ha riguardato solo i telefonini di tutti coloro che si trovavano alle Hawaii ma è stato trasmesso anche come ultim'ora sugli schermi di tutte le tv Usa, con un titolo che scorreva su fondo rosso ed il suono in sottofondo di una sorta di allarme. Nel testo si legge e si sente una voce ripetere: "Alle 8,07 A.M. del 13 gennaio 2018 lo Us Pacific Command (il comando militare Usa del Pacifico, ndr) ha rilevato la minaccia di un missile (diretto) alle Hawaii. L'impatto del missile, sulla terra o in mare, e questione di minuti. QUESTA NON E' UN'ESERCITAZIONE. Se siete al coperto restateci, se siete all'aperto cercate immediatamente riparo in un edificio. Restate lontano dalle finestre. Se state guidando accostatevi al lato della strada e restateci e cercate riparo in un edificio e sdraiatevi sul pavimento".