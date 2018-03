Pavia, marchiate nella notte decine di case di "antifascisti" Agli ingressi attaccati adesivi in 'stile' estrema destra

(foto da Facebook, Paolo Colucci)

"Qui ci abita un antifascista": è la scritta che compare sugli adesivi, stampati con caratteri utilizzati da formazioni dell'estrema destra, che sono stati attaccati la scorsa notte all'ingresso delle abitazioni di diversi attivisti pavesi impegnati contro fascismo e razzismo. Sugli adesivi compare il simbolo della rete antifascista barrato, come se si trattasse di un divieto.Tra le persone che si sono svegliate con la porta marchiata, fa sapere il quotidiano locale 'La Provincia Pavese', ce ne sarebbero alcune implicate nei processi per gli scontri dello scorso 5 novembre 2016, quando la rete antifascista tentò di impedire un corteo dell'estrema destra. A processo, i 30 imputati sono stati tutti prosciolti.Sulla vicenda delle abitazioni "marchiate", tra cui quelle dell'assessore alla cultura Giacomo Galazzo, esponente di LeU, di alcuni attivisti dell'Anpi locale e delle Rete Antifascista, sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine di Pavia. Secondo una prima ipotesi, la 'costruzione' degli adesivi e i caratteri utilizzati per la scritta portano a ritenere che si tratti di un azione organizzata da estremisti di destra.