Per il giorno del funerale lutto cittadino nel Comune Pavia, nessun indagato per la morte dei quattro indiani di Arena Po L'ipotesi dell'inchiesta è omicidio colposo plurimo

Nel fascicolo aperto a Pavia per la morte dei quattro indiani - due fratelli proprietari e due cugini dipendenti - di Arena Po non ci sono al momento indagati. L'inchiesta della Procura di Pavia per l'incidente sul lavoro è aperta con l'ipotesi di omicidio colposo plurimo. Nei prossimi giorni si aspetta la nomina dei consulenti.I tecnici dovranno stabilire la tossicità dei gas sprigionati dai fertilizzanti della vasca di compostaggio dove sono annegate le vittime. I corpi dei quattro sono all'istituto di medicina legale di Pavia in attesa delle autopsie che verranno effettuate dopo lunedì.Il Comune di Arena Po ha intanto decretato il lutto cittadino nel giorno in cui si terranno i funerali. I familiari hanno ricevuto in azienda il console dell'India arrivato da Milano e decine di parenti da Brescia e Cremona.I quattro morti stavano lavorando ieri mattina a una vasca per il compostaggio dei fertilizzanti vicina a una stalla. Due dipendenti stavano caricando un'autobotte con i liquami, che poi si sarebbero dovuti spargere nei campi. Forse si sono creati dei problemi nell'aspirazione. Un operaio si è calato nella vasca ed è caduto. Gli altri tre, secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri di Stradella, sono a loro volta caduti nel vano tentativo di recuperare il loro connazionale.