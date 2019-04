Serie A, trentunesima giornata Udinese rimonta Empoli (3-2), Cagliari virtualmente salvo Toscani due volte in vantaggio con Caputo e Krunic, ma i friulani 'rientrano' sempre nel match e la spuntano con la doppietta di De Paul e la rete di Mandragora. Faragò e Pavoletti firmano il meritato successo dei sardi contro la Spal (pari momentaneo di Antenucci su rigore)

Pesanti punti salvezza di Cagliari e Udinese, che fanno bottino pieno in casa negli unici due incontri domenicali delle ore 15. Sempre più appassionante la lotta per non retrocedere.Bianconeri friulani al terzo risultato utile di fila, dopo la vittoria col Genoa e il pareggio in casa del Milan: la cura Tudor fa bene. Brusco stop per i toscani che si erano rilanciati nel turno infrasettimanale con il colpo interno a spese del Napoli e il controsorpasso sul Bologna, travolto dall’Atalanta.Azzurri vivaci. Al 5’ Farias impegna Musso in una respinta. Il vantaggio degli ospiti arriva con uno schema su punizione all’11’: Bennacer batte corto e basso, tocco di Krunić e colpo di precisione a incrociare di Caputo, al quattordicesimo successo personale. Il pari dei friulani è immediato. Okaka imposta una ripartenza, apre sulla sinistra per De Paul che dal limite libera il destro a girare per battere imparabilmente Dragowski (14’): l’argentino festeggia sventolando la maglia numero 11 di Behrami, infortunatosi gravemente nella partita contro il Milan. Al 20’ il portiere dell’Empoli si esibisce in una respinta d’istinto su girata di Lasagna da distanza ravvicinata. Al 24’ l’Empoli passa nuovamente in vantaggio con una bellissima azione palla a terra: Caputo e Farias combinano e mandano in porta Krunić che con un delizioso destro a girare lascia di sasso Musso. L’Udinese cerca di riequilibrare il match, ma la mira di De Paul non è precisa (34’) e Dragowski respinge una deviazione volante di Lasagna (35’). Al 38’, Orsato fischia un rigore per i bianconeri a causa di una trattenuta di Maietta su Lasagna, il Var conferma e De Paul spiazza Dragowski (41’). Prima del riposo, arriva il sorpasso dei padroni di casa con Mandragora che calcia di prima da fuori area la respinta della barriera su punizione di De Paul (45’).Al 56’ Opoku si costruisce un’occasione da rete rubando palla a centrocampo, ma spreca cercando il pallonetto dal limite. Al 61’ Musso compie un autentico miracolo deviando di piede una tiro a botta sicura di Antonelli. Al 63’ Udinese in dieci per il secondo giallo di Zeegelaar, che a centrocampo entra con troppa irruenza su Traoré. Tudor si copre con Demaio per Okaka (66’). Pur con un uomo in meno, è proprio la compagine bianconera a sfiorare il gol, ma Fofana con la porta spalancata colpisce il palo esterno. Farias prova a riportare sotto l’Empoli, ma o la sua mira è infelice o Musso fa buona guardia. Il forcing finale dei toscani non serve a modificare il risultato.Il Cagliari si conferma osso durissimo fra le mura amiche: alla ‘Sardegna Arena’, Spal battuta 2-1. Rossoblù praticamente salvi (36 punti), per gli estensi (quint’ultimi a quota 32 e agganciati dall’Udinese) ci sarà ancora da soffrire.Formazioni. Fra i sardi non c’è Srna, fermato dal Giudice sportivo, ospiti con Dickmann al posto dello squalificato Lazzari, in difesa torna Felipe.Inizio pirotecnico, con i padroni di casa in vantaggio già al 3’: Viviano respinge la conclusione dalla distanza di Barella, il tap-in vincente è del lesto Faragò. Ma gli estensi tornano subito a galla: su cross di Fares, Ceppitelli devia di braccio e, con l’ausilio del Var, Banti assegna il rigore che Antenucci trasforma di potenza (18’). I ritmi del match restano elevati per tutto il primo tempo, ma di vere occasioni non se ne vedono più.Raffica di emozioni nella ripresa. Ci provano di testa Pavoletti (48’) e Faragò (50’): niente da fare. Al 57’ è un super Viviano a tenere in piedi la Spal sulla gran botta al volo di Barella. Ma l’appuntamento col 2-1 è rinviato di poco (60’): punizione dalla destra di Cigarini, Ceppitelli di testa centra la traversa, sulla ribattuta insacca sottomisura Pavoletti. Gol n.11 per il centravanti rossoblù. Cagliari vicinissimo al tris al 65’: angolo Cigarini, altra traversa colpita stavolta da Ionita, la palla rimbalza sulla linea con Missiroli che spazza anticipando Faragò, pronto a battere a rete. Ma la Spal non si arrende e al 72’ serve un reattivo Cragno per evitare il 2-2 di Petagna, entrato da pochi secondi. Risponde il Cagliari (80’): contropiede fulmineo e randellata (centrale) di Faragò, Viviano dice no. All’82’ palo di Cacciatore con una magia di tacco, Viviano si oppone, irrompe Pavoletti che segna, ma Banti annulla per un fallo sul portiere non così evidente. Decisione molto discutibile dell’arbitro livornese. Ultimo brivido al 91’, con la bella percussione di Pellegrini e l’assist per il solissimo Birsa che però non inquadra lo specchio. Finisce 2-1: vittoria meritata dei padroni di casa.