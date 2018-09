L'opposizione Pd, Calenda: ho cancellato l'incontro, così è inutile e dannoso

"Dopo 24h di polemiche interne e amenità varie, a partire dalla disfida delle cene, ho cancellato l’incontro. Lo spirito era quello di riprendere un dialogo tra persone che hanno lavorato insieme per ilpaese e aiutare il Pd. In questo contesto è inutile e dannoso". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda.Calenda ieri aveva proposto un incontro a Gentiloni, Renzi e Minniti per il rilancio dell'opposizione."Errore mio. Ho provato a fare una cosa che ritenevo giusta in un contesto che l'ha letta in modo totalmente diverso", aggiunge Calenda rispondendo a un follower che sottolinea come cambiare idea in politica sia un "errore fatale". "Abbiamo ritenuto che a questo punto fosse la cosa più giusta da fare per evitare ulteriori fratture. Ripeto errore mio e di nessun altro. Eccesso di entusiasmo", conclude l'ex ministro Calenda.