Gentiloni: Grazie Carlo! Pd, Calenda: no a resa dei conti. 'Pd con M5S? Mio tesseramento più veloce della storia' "Presa di coscienza sul futuro del PD non resa dei conti su passato. Ho sempre parlato chiaro con Renzi ma mi rifiuto di partecipare ora alla rimozione collettiva di un percorso che ha avuto anche tantissimi elementi positivi. Se cercano anti-Renzi non sono io": chiarisce su Twitter. Emiliano: "Liberarsi di personaggi come Calenda"

Abbiamo dato la sensazione di essere un partito delle elite (te lo dice uno che se ne intende). È successo in tutto l'Occidente ai progressisti. Ma è anche effetto del nostro modo di comunicare ottimistico/semplicistico. Tornare a capire le paure non tentare di esorcizzarle https://t.co/oz0wkuxwCo — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 6 marzo 2018

Se il PD si allea con il M5S il mio sarà il tesseramento più breve della storia dei partiti politici. https://t.co/JKAloycTFB — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 7 marzo 2018

Preparo il comitato d’accoglienza! Che bella notizia @CarloCalenda! Si riparte alla grande https://t.co/TsViwNcvh9 — Matteo Richetti (@MatteoRichetti) 6 marzo 2018

Si può ripartire solo se lo si fa insieme. Ultima cosa di cui abbiamo bisogno è arrocco da un lato e desiderio di resa dei conti dall'altro. Ridefinire il nostro messaggio al paese, riaprire iscrizioni e tenersi lontano da M5S. Leader c'è e fa il PDC".Così su Twitter Carlo Calenda che ieri aveva annunciato l' iscrivezione al Pd" con un Tweet."Presa di coscienza sul futuro del PD non resa dei conti su passato. Ho sempre parlato chiaro con Renzi ma mi rifiuto di partecipare ora alla rimozione collettiva di un percorso che ha avuto anche tantissimi elementi positivi. Se cercano anti-Renzi non sono io": chiarisce su Twitter. E poi:L'annuncio di Calenda sta sollevando una serie di reazioni positive ta i Dem:""Grazie Carlo!" scrive sul profilo twitter il premier Paolo Gentiloni. "E' molto bello ed importante che in un momento difficile ci sia chi vuole dare il proprio contributo al Pd, al suo pluralismo e al suo rafforzamento" commenta Anna Finocchiaro, ministra del governo Gentiloni. "Bravo Carlo Calenda! Il Pd ha bisogno di persone come te" dice a sua volta il ministro Claudio De Vincenti. Di "scelta giusta" parla il vicesegretario del Pd. Maurìzio Martina. "Preparo il comitato di accoglienza" scrive su twitter Matteo Richetti. portavoce della segreteria del Pd, "si riparte alla grande",Non tutti dentro il Partito democratico sono concordi. Il governatore della Puglia, ed esponente dem Michele Emiliano ha detto: "Bisogna liberarsi al più presto di personaggi come Calenda e ricominciare un cammino diverso". Michele Emiliano, leader di Fronte democratico, ha parlato con i giornalisti oggi a Bari, a margine di una conferenza stampa sul turismo. "E adesso - ha aggiunto - la brutta notizia che ha perfino deciso di iscriversi al Pd: questa veramente la notizia più triste di questi giorni"."Adesso - ha proseguito - con i nuovi risultati elettorali, c'è da chiedersi che succederà all'Ilva, alla Tap, all'Alitalia. Tutte cose che gli avevo detto in precedenza e che avremmo potuto risolvere brillantemente con il governo del Pd. Ma per colpa di Calenda tutto questo è andato in stallo". "E adesso - ha aggiunto - la brutta notizia è che ha perfino deciso di iscriversi al Pd. Non riesco a capire perché non scrivano queste mie dichiarazioni sui giornali - ha evidenziato - le ho fatte anche ieri ma sono sparite oggi". "Evidentemente - ha rilevato Emiliano - tutto questo status quo che ha cercato di difendere l'indifendibile, adesso è dietro Calenda". "Bene - ha proseguito - vorrà dire che se continuiamo così il Pd sparirà dalla faccia dell'orizzonte politico". A Emiliano è stato poi fatto notare un tweet in cui Calenda afferma che se il Pd si alleasse con il M5s, il suo sarebbe "il tesseramento più breve della storia dei partiti politici". "È un motivo in più per fare l'alleanza con il M5s - ha detto Emiliano - prima se ne va Calenda, meglio è".