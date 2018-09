Genova Pd, Martina: "Primarie a gennaio 2019", "flat tax operazione vergognosa" Orfini: pensate di risolvere con congresso Pd? Beati voi..

"Il congresso ci sarà, faremo le primarie a gennaio, basta con questa idea che tutti possono dire di tutto, basta con la parole in libertà". Lo dichiara il segretario nazionale del Pd Maurizio Martina a Genova, confermando che il congresso del partito ci sarà a gennaio 2019.Poi tuona contro la politica economica del governo: "Qualche ora fa la Lega ha annunciato l'ennesimo condono fiscale a vantaggio degli evasori, la chiamano 'pace fiscale', ma in realtà sarà l'ennesimo condono fiscale a svantaggio dei contribuenti onesti".E aggiunge: "Vendono la flat tax come un'operazione di riforma fiscale a sostegno dei ceti medio-bassi, quando in realtà cambiare in quel modo il sistema fiscale italiano equivale a garantire un fisco più leggero a chi ha di più e a togliere parecchio a chi ha di meno, un'operazione vergognosa"."Pensate davvero che noi possiamo ripresentarci con il Pd come funziona oggi? Tutti dicono di voler superare il correntismo e poi chiedono di fare subito un congresso basato su accordi tra correnti e filiere di tessere e preferenze. Bene, facciamolo. E il giorno dopo? Ricominciamo come sempre, con la minoranza che combatte la maggioranza, con un maggioritario interno distruttivo e divisivo? Pensate davvero che così la risolviamo? Beati voi...". Lo scrive su Facebook Matteo Orfini.