Centrosinistra Zingaretti: "Rapporto Pd con M5S diventi alleanza" Il segretario dem spiega che "Pd e M5S insieme rappresentano oltre il 40 per cento dell'elettorato italiano, con alleati fino al 48%"

di Tiziana Di Giovannandrea Nicola Zingaretti propone agli alleati di governo di costruire assieme una forte coalizione politica, descrivendo una "straordinaria novità" l'esperienza insieme ai Cinque Stelle a Palazzo Chigi.Dagli schermi di La7, il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio prende la palla al balzo ed afferma: "Pd e M5S rappresentano insieme oltre il 40% dell'elettorato italiano. Se allarghiamo anche agli alleati abbiamo una potenziale alleanza che va intorno al 47-48%. Io dico che non c'è oggi un'alleanza così netta. Vogliamo provare a costruirla? Io dico sì. Altrimenti torna Salvini".Nel nuovo Centrosinistra inclusivo, pensa Zingaretti che ci debba essere anche il leader di Italia Viva Matteo Renzi: "Poi va chiesto a lui".Sulla possibile 'alleanza', Luigi Di Maio era stato molto più cauto, preferendo verificare l'esperimento in corso per l'Umbria. Il leader dem, però si spinge oltre: "C'è una missione che io a questo punto ho chiara: vedere, con la concretezza, i risultati di questo Governo e il lavoro politico di costruire un nuovo Centrosinistra" chiosa.A proposito delle, Zingaretti invita a non rinunciare a Stefano Bonaccini come candidato qualora si facesse l'accordo con M5S: "In Emilia c'è un bravissimo presidente ed un buonissimo bilancio di quella amministrazione".Sullail segretario Dem ritiene che sia prima necessario accorciare i tempi dei processi. "Abbiamo sempre detto: lavoriamo sui tempi dei processi e poi discutiamo il tema della prescrizione".Zingaretti dice poi che il Pd non chiede le dimissioni dida sindaco di Roma. "No, la Raggi dovrebbe affrontare con più decisione e più collegialità temi per troppo tempo irrisolti". Sui rifiuti la regione Lazio non ha colpe, precisa: "Credo che ho passato più tempo a risolvere il problema dei rifiuti di Roma che in qualsiasi altro comune italiano nella storia del dopoguerra". Zingaretti di fatto dà una mano alla Raggi: "Assolutamente sì, perché è una mano a Roma".A proposito dele 'del carcere per i grandi evasori si dice d'accordo ma con un provvedimento ad hoc: "Il carcere per i grandi evasori? Questa sera è stato deciso che questa parte andrà vista nella delega sulla lotta all'evasione, tolta da un impianto solo sulla giustizia e collocata dentro quello che sarà lo strumento per combattere l'evasione fiscale"; quindi è d'accordo al carcere per i grandi evasori "dentro una strategia che mette in campo altre misure".