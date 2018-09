Il dibattito a Sinistra Pd, Renzi: "Non corro alle primarie. Voto a Zingaretti? Non è detto" Intanto, Zingaretti denuncia attacchi subiti sui social e assicura il suo impegno per un congresso "delle idee e della passione, non dell'odio e del rancore"

Condividi

Matteo Renzi non parteciperà in prima persona alla sfida per la guida del nuovo Pd: " Ho già dato, ho vinto due volte. Dobbiamo avere il coraggio di dire che daremo l'appoggio a chi vince", ha detto l'ex segretario ospite di 'Stasera Italia' su Rete 4, ribadendo il passo indietro alle primarie, ma facendo capire che non assisterà da spettatore alla corsa e anticipando il suo orientamento, se non su chi sosterrà, quantomeno sul fatto che non è scontato il voto a favore di Zingaretti.Se da un lato afferma la necessità di "un leader vero", altrimenti "saremo un partito senza spina dorsale", dall'altro chiude alla figura del Governatore del Lazio, che da Cortona ieri aveva tentato di dare una scossa ai dem. "Vedremo i candidati alle primarie del Pd. Ce ne sarà più di uno, non è detto che il mio sarà Zingaretti", le sue parole. Intanto, proprio Zingaretti denuncia attacchi subiti sui social e assicura il suo impegno per un congresso "delle idee e della passione, non dell'odio e del rancore".Ma nel partito si apre ora la partita alleanze, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Con Renzi, ancora, che rivendica la chiusura totale ai 5 stelle: "Come si faceva a fare una alleanza con M5s che ha fatto la campagna contro di noi, con chi mette in discussione i vaccini. L'alleanza con M5s era una alleanza che nessun elettore di M5s e nessun elettore Pd aveva scelto", ha detto. Ma il suo, soprattutto nei modi, non è l'approccio di tutto il partito: "Mentre la Lega è già configurata come un movimento di destra con delle posizioni estremiste - ha detto uno come Dario Franceschini, che si è appena schierato con Zingaretti -, il Movimento 5 Stelle, sia nell'elettorato sia nelle posizioni dei suoi esponenti, è più trasversale".