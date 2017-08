Si vota il 5 novembre Regionali Sicilia, il Pd lancia Micari: "Serve larga intesa nel centrosinistra" Sostenuto da Pd, centristi e Orlando, apre anche a Si e Mdp. Per Micari c'è la necessità di allargare la coalizione e di cambiare marcia

di Tiziana Di Giovannandrea Fabrizio Micari, rettore dell'Università di Palermo, si è candidato alla Presidenza della Regione Sicilia, con il sostegno di Pd, centristi e Orlando ma apre anche alle forze di sinistra, Si e Mdp, per una larga coalizione."Sono qui - ha detto - per offrire e confermare la disponibilità a questa candidatura, chiaramente da candidato civico. Io sono un candidato civico e credo di potere mettere al servizio della coalizione una esperienza e una capacità amministrativa che deriva dall'avere guidato la più grande impresa della Sicilia occidentale, metto il mio entusiasmo e la mia capacità di sapere fare squadra. E la squadra è fatta da partiti con i loro simboli che si riconoscono in questo progetto" ha annunciato in conferenza stampa Micari."I partiti sono portatori dei loro valori - ha detto il candidato alla Presidenza della Regione siciliana - quindi credo che insieme nella sintesi possono dare le risposte ma il garante di tutto sono io. Il percorso civico è un valore aggiunto. Tanti amici e forze politiche si sono espressi, qualcun altro sarà chiamato a farlo nelle prossime ore e ho ricevuto endorsement anche dall'esterno. Il mio è un invito a cittadini, associazioni e forze politiche perché è chiaro che la bozza di programma che abbiamo sviluppato deve essere completata, elaborata e deve essere rappresentativa delle diverse sensibilità che devono lavorare insieme per una proposta seria per lo sviluppo di questa terra. Bisogna cercare tutte le condizioni perché il campo sia largo, la coalizione più ampia possibile e perchè le sensibilità diverse possano coesistere e creare un programma efficace".Alla domanda su cosa direbbe al Governatore uscente Rosario Crocetta, Micari replica: "Dico che il governo regionale ha fatto diverse cose buone e altre che non sono state completate. C'è la necessità di allargare la coalizione e di cambiare marcia. La necessità di andare oltre, andare avanti e di rendere più incisiva l'azione mirata alla crescita della Sicilia"."Chi temo di più tra Cancelleri e Musumeci? Ho rispetto di tutti. Ma credo che la nostra proposta si differenzi nettamente dalla proposta della destra e dalle posizioni assunte dagli esponenti dei Cinquestelle. È proprio sul fronte della proposta, su un progetto serio che dobbiamo combattere con loro". Così Micari ha risposto a chi chiedeva chi temesse di più tra il candidato Giancarlo Cancelleri del M5S e Nello Musumeci, appoggiato dal centrodestra. "E dobbiamo fare in modo che questa proposta convinca chi ha votato la destra e i Cinquestelle e chi in questi anni ha deciso di non andare a votare", ha aggiunto ancora Micari. E sui tempi prima del 5 novembre dice: "I tempi sono molto stretti, l'azione deve essere molto intensa e ingente"."L'obiettivo del Pd in vista delle regionali in Sicilia è quello di trovare un candidato autorevole e credibile che possa scongiurare il disastro di una Regione guidata dal Movimento Cinque Stelle. Il rettore di Palermo Fabrizio Micari risponde sicuramente a questi requisiti". Lo dice Alessandra Moretti, consigliere regionale Partito Democratico Veneto.