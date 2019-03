Elezioni Pd, Zingaretti presenta il simbolo per le europee: "La parola d'ordine è unità" E sfida il governo: "Non date le armi alle persone, dategli il lavoro, se siete capaci"

Nicola Zingaretti ha presentato il logo per la lista "per vincere le elezioni Europee" - ha detto - nella sede nazionale del partito al Nazareno, a Roma. "Un esperimento, una sfida", lo ha definito, "una lista aperta che deve essere unitaria". Con lui Carlo Calenda, promotore del manifesto Siamo Europei - espressione che trova posto nel logo sotto al simbolo del Pd e assieme alla scritta Socialisti e democratici (Pse). Sulla terrazza del Nazareno anche il presidente del Pd Paolo Gentiloni."E' il tempo di una nuova sfida perchè le elezioni europee possono essere l'occasione per voltare pagina, una sfida tra chi sa solo distribuire odio e chi invece vuole benessere, lavoro e fiducia nel futuro". Ha affermato il segretario del Pd. Il vento, ha detto, "sta cambiando", c'è "la percezione di una possibilità di vittoria delle forze europeiste e noi vogliamo dare un contributo, dal Pd viene un segnale di apertura e coinvolgimento".Zingaretti lancia quindi la sfida a "chi l'unica cosa che sa fare è girare l'Italia vantandosi, ma non di quel che accade nella nostra economia, perchè purtroppo i dati economici sono drammatici. Non date armi alle persone ma lavoro e se non siete in grado fatevi da parte".Per il Pd, ha concluso, "la prima parola è unità, un'offerta di unità, uno strumento al servizio del cambiamento, c'è la necessità di fermare una pericolosa deriva nazionalista. Ora la sfida unitaria è aperta".Il logo per la lista alle Europee "rappresenta l'unità delle forze progressiste e liberali, civiche ed europeiste", dice Carlo Calenda, promotore del manifesto Siamo Europei, alla presentazione del simbolo nella sede del Pd a Roma. "L'Italia rischia di essere il primo grande Paese fondatore a uscire dall'Europa e dall'Occidente, é un pericolo mortale", aggiunge, "noi non vogliamo che esca dalla serie A. Io sarò capolista nel nordest, ma serve una grande mobilitazione. Basta divisioni, convinto che l'Italia reagirà".Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano, sarà in testa alla lista Pd-Siamo Europei nella circoscrizione Nordovest per il voto continentale del 26 maggio. Lo ha confermato Nicola Zingaretti, segretario del Pd, alla presentazione del logo per le Europee nella sede nazionale del partito al Nazareno, a Roma. Carlo Calenda sarà invece capolista nel Nordest, come ha detto lo stesso ex ministro parlando in conferenza stampa."Un pensiero non può che andare stamattina alle donne che a Verona stanno combattendo in queste ore per non far tornare indietro il nostro Paese e contro il tentativo di strumentalizzare l'idea della famiglia". Ha detto Nicola Zingaretti