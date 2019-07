Senato, la protesta del Pd sul seggio in Sicilia

Senato in stand by sulla decisione della Giunta per le elezioni sul seggio vacante in Sicilia, conquistato dal Movimento 5 stelle ma non assegnato dopo le politiche del 2018 per mancanza di candidati. La Giunta nei giorni scorsi ha deliberato di assegnare il seggio a un candidato 5s presentato in Umbria. Un atto che ha scatenato la reazione del Partito democratico che lo giudica incostituzionale e che oggi è arrivato a occupare l'Aula di Palazzo Madama costringendo il presidente Casellati a sospendere i lavori. I dem minacciano di continuare la protesta se Casellati non assumerà l'impegno di inviare alla Corte Costituzionale un'informativa per spiegare l'iter seguito da Palazzo Madama.Il documento della Giunta, che deve essere ratificato dall'Aula, per il Pd rappresenta una "violazione del principio di elezione su base regionale sancito dall'articolo 57 della Costituzione, prefigura l'illegittima composizione dell'Assemblea del Senato", "rischia di pregiudicare la legittimità di ogni futura deliberazione assunta dal Senato" e "mina in maniera irreparabile la credibilità dell'Organo e della sua Presidenza".Su una posizione diametralmente opposta è il Movimento 5 stelle. Il capogruppo Stefano Patuanelli ha respinto le richieste dem: "Ricordo al Pd che se oggi il plenum dell'Aula non è garantito è per colpa di una legge elettorale che non abbiamo fatto noi e non abbiamo voluto noi. La Costituzione prevede che ci siano 315 senatori eletti al Senato". Accuse che vengono rinviate al mittente dal capogruppo Partito democratico in commissione Affari costituzionali "L'eventuale presenza di un vuoto nella legge - spiega Dario Parrini - si risolve cambiando la legge, non andando con arroganza contro di essa e contro quanto espressamente previsto dalla Costituzione all'articolo 57. E' l'abc dello stato di diritto. Patuanelli per cortesia ne prenda atto". Tra le schermaglie, l'Aula resta intanto sospesa. Riprenderà alle 16,30, ma al momento c'è incertezza su come Casellati riuscirà a risolvere l'impasse.