Pd, stop a firme contro Salvini

Condividi

"Sono sempre dell'avviso che una parte rilevante del Pd stia attaccando ancora il Matteo sbagliato: aver bloccato l'intervento al Senato, la scelta come responsabile delle riforme costituzionali di un parlamentare che ha votato NO il 4 dicembre, gli attacchi contro le misure dei nostri Governi, le aperture ai Cinque Stelle non solo in Sicilia".Lo scrive l'ex segretario del Pd, Matteo Renzi, su Facebook."Ma diciamo che il tormentone di agosto non può essere il derby sulla raccolta firme. Mentre Salvini e Di Maio combinano danni, che si fa? Si continua a litigare all'interno? Ma dai. Se il gruppo dirigente del Pd ha cambiato idea e adesso finalmente vuole la sfiducia meglio. Noi blocchiamo la nostra raccolta di firme, spero che altri blocchino le loro ossessioni ad personam", aggiunge.