Una vittima su due è una bambina con meno di 11 anni Pedofilia, Telefono Azzurro: nel 2016 un caso al giorno In Europa ogni anno quasi 18 milioni di bambini sono vittime di abusi sessuali

Difficile stimare correttamente il fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento dei minori: il monitoraggio dei casi da sempre influenzato dalla percentuale di quelli non denunciati, e con ogni probabilità non riflette la reale entità del fenomeno. Telefono Azzurro, attraverso le due linee telefoniche e la chat, nel 2016 ha gestito 301 casi, praticamente uno al giorno.Nella ricorrenza della Giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, l'associazione ricorda che in Europa ogni anno quasi 18 milioni di bambini sono vittime di abuso sessuale e che secondo Internet Watch Foundation (fondazione di Cambridge impegnata ad individuare e rimuovere i contenuti pedopornografici in rete) il 60% del materiale pedopornografico online è attualmente ospitato in Europa, con un aumento del 19% rispetto all'anno precedente. Inoltre, nel 2016, l'Interpol ha identificato 5 bambini vittime di abuso sessuale online al giorno.In Italia, Telefono Azzurro sottolinea che le percentuali del totale dei casi di pedofilia sono aumentate per entrambe le linee telefoniche di aiuto: se la percentuale di casi di pedofilia sulla linea 1.96.96 aumentata pi del 40% rispetto al 2015, sulla linea 114 aumentata quasi del 10% rispetto al 2015. Sulla linea 114, 1 vittima su 2 per abusi sessuali è una bambina con meno di 11 anni. Più di 1 segnalazione su 4 al servizio 114 ha come vittime ragazzi/e adolescenti (28%).I casi di sexting sono in aumento per entrambe le linee: se nel 2013 rappresentavano il 3,7% delle chiamate per abusi e pedofilia al 114 Emergenza Infanzia e nel 2015 il 5,2%, nel 2016 sono state il 7,1%. Rappresentavano invece il 15,3% delle chiamate legate ad abusi e pedofilia alla linea 1.96.96 nel 2015, mentre nel 2016 le richieste di aiuto per episodi di sexting rappresentano il 21,6% delle chiamate.L'associazione il 18 e 19 novembre saàr protagonista in oltre mille piazze italiane di "Accendi l'Azzurro", una campagna di sensibilizzazione nazionale focalizzata sullo stato di emergenza in cui versa l'infanzia. Simbolo dell'iniziativa una Casetta di Luce.