La Santa Sede: “La conclusione è definitiva, non è possibile l'appello” Pedofilia: Vaticano condanna e rimuove vescovo di Guam Condannato e rimosso dal Vaticano il Vescovo Monsignor Anthony Sablan Apuron, dell’arcidiocesi di Agana nel Guam. Era accusato di abusi su minori

non ci sono più dubbi e il Vaticano scrive al parola fine alla vicenda degli scandali di abusi sui minori della Chiesa dell'isola di Guam. Da anni al centro dei riflettori, l'arcivescovo dell'isola del Pacifico, Anthony Sablan Apuron, è stato condannato in via definitiva, e rimosso dal tribunale della Dottrina della Fede. IIl 7 febbraio 2019, la seconda Istanza del processo penale ha confermato la prima, che si era chiusa il 16 marzo 2018, dunque il prelato è colpevole di "delitti contro il Sesto Comandamento con minori" ovvero non commettere atti impuri. La sentenza prevede la privazione dell'ufficio, divieto perpetuo di dimora anche temporanea, nell'Arcidiocesi di Agaña; divieto perpetuo di usare le insegne dell'ufficio di Vescovo.Apuron, dei frati minori cappuccini, si era autosospeso dall'incarico nel 2016, chiedendo alla Santa Sede di nominare un amministratore apostolico. Dopo la sentenza, il Vaticano lo ha rimosso dall'incarico di vescovo e non potrà più utilizzare simboli episcopali, come mitrie, pastorali, anelli, croci pettorali. Ma "sacramentalmente e giuridicamente rimane vescovo", spiega il portavoce vaticano ad interim Alessandro Gisotti.Ora, da prassi, il vescovo coadiutore, Michael Jude Byrnes, diventa titolare della diocesi e vescovo a pieno titolo di Guam. Apuron non è stato dimesso dallo stato clericale: "Non ogni caso di abuso comporta la dimissione dallo stato clericale", precisa Gisotti, perché vale il principio della proporzionalità della pena al reato commesso.Nel 2016, quattro ex coristi della cattedrale, hanno denunciato la Chiesa di Guam, accusando due sacerdoti di averli abusati tra gli anni '50 e gli anni '70. Tre delle vittime avevano puntato il dito proprio contro Apuron, che all'epoca era ancora un prete.