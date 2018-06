Le indagini Pedofilia online, 4 arresti e 18 indagati a Milano Perquisizioni in tutta Italia, tra cui Lombardia, Toscana e Campania

Sono quattro le persone arrestate e altre 18 indagate a Milano, trovate in possesso di importanti quantitativi di materiale pedopornografico. E’ il bilancio di una “complessa e articolata attività di indagine” finalizzata al contrasto della pedopornografia online, avviata dal Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Lombardia.Nell’ambito dell’operazione, al termine di indagini durate alcuni mesi, gli agenti hanno eseguito perquisizioni in tutta Italia, tra cui Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Campania e Marche. Il materiale scoperto è stato posto sotto sequestro.