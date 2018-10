ITALIA

2018/10/10 14:29

La vicenda Pedopornografia e violenza sessuale su minore: magistrato di Messina condannato a 7 anni di carcere Gaetano Maria Amato avrebbe ripreso col cellulare e poi diffuso in rete immagini di due ragazzine di 16 anni e avrebbe scaricato materiale pedopornografico. Il magistrato. per il quale la Procura aveva chiesto nove anni e mezzo, è agli arresti domiciliari in un centro per disturbi sessuali

Il gup di Messina ha condannato a sette anni di carcere Gaetano Maria Amato, magistrato messinese accusato di produzione e diffusione di materiale pedopornografico e violenza sessuale su minore.



Secondo la Procura di Messina, guidata da Maurizio de Lucia, il magistrato avrebbe ripreso col cellulare e poi diffuso in rete immagini di due ragazzine di 16 anni e avrebbe scaricato materiale pedopornografico.



Il magistrato. per il quale la Procura aveva chiesto nove anni e mezzo, è agli arresti domiciliari in un centro per disturbi sessuali. Amato è stato condannato, inoltre, dal gup di Messina, a una multa di 100 mila euro.

