2017/01/18 19:32

Coppa Italia, ottavi di finale Il Sassuolo si butta via: Cesena rimonta e centra i quarti (1-2) I neroverdi, subito in gol con Pellegrini, non trovano il raddoppio e nel finale subiscono il clamoroso uno-due romagnolo con Ciano e Laribi. I bianconeri, quint'ultimi in B, aspettano ora la vincente di Roma-Samp

Condividi di Gianluca Luceri Sorpresona al ‘Mapei Stadium’: avanti di una rete, il Sassuolo si butta via nel finale incassando la grande rimonta del Cesena (quint’ultimo in serie B), che si regala i quarti di Coppa Italia dove sfiderà la vincente di Roma-Sampdoria.



Avvio sprint dei neroverdi. Agazzi si allunga sul tiro di Pellegrini, sul successivo corner altra respinta del portiere sul sinistro di Ragusa e facile tap-in ravvicinato dello stesso Pellegrini (4’). Al 6’ Iemmello vicinissimo al raddoppio (l’attaccante potrebbe far male anche al 41’). Poi i ritmi si abbassano e il match si ‘placa’, con il Sassuolo che mantiene però il comando delle azioni. Pochi spazi per gli ospiti, mai pericolosi.



Ripresa. Subito occasione per Politano: cross di Dell'Orco e colpo di testa appena alto (48'). Al 67' Iemmello, lanciato da Duncan, si presenta tutto solo davanti ad Agazzi ma viene ipnotizzato dal numero uno del Cesena, che evita il peggio. Poi via al più incredibile dei ribaltoni: all'81' pari a sorpresa dei bianconeri con un rigore di Ciano (fallo di Antei su Cocco), all'84' l'ex Laribi firma l'1-2 che elimina un Sassuolo sprecone e disattento.

