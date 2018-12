Russia, pensionato trasforma utilitaria in un carro armato

Condividi

Un’utilitaria russa economica, la “Oka”, è stata trasformata da un pensionato in un misto tra un carro armato e un mezzo cingolato.L’uomo, Viktor Sennikov, ha lavorato per decenni come camionista. Alle spalle ha altri mezzi costruiti con le proprie mani: una motoslitta e una buggy.L’ultima sua impresa è appunto la trasformazione dell’utilitaria in un carro armato. Il costo di produzione: 2 mila euro.