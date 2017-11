Manovra, il superticket resta Pensioni, Padoan: rischioso toccare i pilastri del sistema Il ministro dell'Economia in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato riunite a Palazzo Madama: "Miglioramenti solo marginali"

"I pilastri fondamentali del sistema pensionistico non si possono e non si devono toccare perché andrebbero a detrimento dell'intero sistema italiano. Su questo punto non mi sposto di un metro. Sarebbe aprire il sistema ad un rischio". Il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, in audizione parlamentare sulla manovra spiega che "è del tutto immaginabile poter esplorare il novero dei lavori gravosi" ma "il meccanismo di adeguamento dell'età può essere migliorato in modo marginale".Sulla legge di Bilancio: "Il superticket è stato citato da molti. Non mi pare che ci siano le condizioni e gli spazi finanziari per affrontarlo eliminandolo", ha detto Padoan, rispondendo alle domande dei parlamentari in occasione di un'audizione sulla manovra."Questa legge di bilancio si basa su misure strutturali perché questo era implicito nell'accordo con la Commissione" europea. Le misure entrate in manovra sono "una per una di tipo strutturale" mentre "altre sono state scartate proprio perché non di tipo strutturale", ha aggiunto il ministro dell'Economia.