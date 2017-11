Età pensionabile Pensioni, governo propone commissione per l'età. Stop a innalzamento per 15 categorie Le categorie sono le 11 fissate dall'Ape social più altre 4. Della commissione farebbero parte Inps, Inail, Istat, ministeri e forse sindacati. Un lavoro di mesi

Il governo propone una commissione ad hoc per studiare l'aumento dell'età pensionabile per le varie categorie di lavoratori in relazione alle diverse speranze di vita. Lo fanno sapere i sindacati che partecipano al tavolo tecnico a Palazzo Chigi."Una commissione con Inps, Istat, Inail i ministeri della Salute, del Lavoro e dell'Economia e forse anche i sindacati, che lavori fino a giugno o anche settembre" per calcolare le differenze nella speranza di vita in base al lavoro che si svolge. Questa la proposta che, secondo quanto riferito dai sindacati, avrebbe avanzato il governo a Cgil, Cisl e Uil. Un'operazione che l'Inps appoggia e che sarebbe pronto ad avviare per fornire i dati "entro giugno", come affermato dallo stesso presidente Tito Boeri.Stop dell'aumento a 67 anni per 15 categorie di lavori gravosi: le 11 già fissate dall'Ape social (tra cui maestre, infermieri turnisti, macchinisti ed edili) e altre 4 (agricoli, siderurgici, marittimi e pescatori). Il governo porta sul tavolo tecnico con i sindacati a Palazzo Chigi anche questa proposta per dare una prima risposta alla questione dell'adeguamento automatico dell'età di uscita dal lavor all'aspettativa di vita. Si tratta di una platea di 15-20 mila persone, pari a circa il 10% dei pensionamenti stimati peril 2019.I sindacati si dicono critici, considerando ancora "insufficiente" la proposta. Il confronto comunque va avanti, con appuntamenti già fissati per giovedì e lunedì prossimo.