Il conflitto Pentagono: le truppe Usa che lasceranno la Siria andranno in Iraq Ancora morti nonostante la tregua annunciata da Stati Uniti e Turchia

Condividi

Il migliaio di soldati americani che hanno ricevuto l'ordine di ritiro dalla Siria si sposteranno in Iraq da dove continueranno le operazioni contro il sedicente Stato islamico e difenderanno il Paese: lo ha riferito il segretario americano alla Difesa, Mark Esper.La dichiarazione del capo del Pentagono Mark Esper chiarisce per la prima volta dove andranno le truppe americane che hanno lasciato la Siria e come potrebbe proseguire la lotta all'Isis. Esper ha detto di aver parlato con la sua controparte irachena di un piano per spostare gli oltre 700 soldati truppe che lasciano la siria nell'Iraq occidentale. È chiaro che il ritorno a casa dei militari, che era uno degli obiettivi del ritiro dichiarati da Trump, non avverrà presto. "È tempo di riportare i nostri soldati a casa", aveva detto il presidente mercoledì scorso. Mentre Esper lasciava Washington, sabato, le truppe statunitensi si stavano ancora ritirando dalla Siria settentrionale dopo l'invasione della Turchia nella regione di confine. Continuavano intanto sporadici scontri tra i combattenti sostenuti dalla Turchia e le forze curdo-siriane alleate degli stati uniti, nonostante l' accordo di cessate il fuoco di cinque giorni siglato tra gli Stati Uniti e TurchiaSono venti i civili curdi uccisi dalle forze curde nel Nord-Est della Siria dall'inizio della tregua annuncia giovedì. Lo riporta la Mezzaluna rossa curda secondo cui tre persone sono morte nell'ospedale nella città di confine siriana di Ras al Ayn. "Dall'accordo di cessate il fuoco tra le forze democratiche siriane (Fds) e il governo turco, le squadre della Mezzaluna rossa curda hanno registrato 20 civili uccisi e 20 feriti", ha riferito l'Ong nel suo bollettino quotidiano. Nella citta' di Ras al Ain, nel nord della Siria, si sono concentrati gli attacchi turchi e i ribelli siriani appoggiati da Ankara, che hanno praticamente assediato la popolazione.Un soldato turco è stato ucciso in un attacco dei curdi nel Nord-Est della Siria, nel terzo giorno della tregua di cinque giorni annunciata con la mediazione degli Stati Uniti. Lo riferisce il ministero della Difesa di Ankara. "Uno dei nostri eroici compagni è caduto martire e un altro e' stato ferito dopo un attacco con proiettili anti-carro e di armi leggere da parte di terroristi mentre erano in missione di ricognizione e sorveglianza" nell'area di Tal Abyad, ha scritto il ministero. I soldati turchi "hanno risposto al fuoco per difesa", spiega Ankara. Nei giorni scorsi, i curdi avevano accusato l'esercito turco - e le milizie alleate - di non rispettare il cessate il fuoco.