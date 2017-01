Per FCA recupero parziale, le banche spingono Milano

Condividi

di Marzio Quaglino Dal -16% di ieri al +4,61%. E’ alla fine molto parziale il recupero di Fiat Chrysler in Pizza Affari. Il titolo è sempre stato in rialzo dall’apertura, così come la controllante Exor salita del 6,72%.Ma un altro titolo automobilistico è finito nel mirino dei giudici, questa volta, francesi e sempre per le emissioni dei motori diesel. Renault ha lasciato sul terreno il 3,10%.Ma tornando a Piazza Affari da segnalare l’exploit delle banche. In particolare Ubi Banca (+9,59%), che ha replicato il progresso di ieri, seguita da Banco Bpm e Bper Banca che hanno guadagnato entrambe oltre il 5%.Così Milano oggi è la regina d’Europa con l'indice Ftse Mib a +1,87%, mentre Londra è salita dello 0,62%, Francoforte dello 0,94 e Parigi dell’1,20%.Sul mercato valutario euro stabile sul dollaro con il cambio a quota 1,0631.