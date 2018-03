Green zone a Roma Per Pasqua misure di sicurezza rafforzate nelle città Previsti controlli straordinari in occasione delle principali manifestazioni religiose e su tutti gli obiettivi sensibili, più pattuglie sui treni e nelle stazioni



Si rafforzano in tutta Italia le misure di sicurezza per i giorni del fine settimana di Pasqua e Pasquetta, con una vera e propria “Green zone” a Roma, in cui non si potranno tenere manifestazioni e non potranno circolare mezzi pesanti. Dalle 19 del 29 marzo e sino alle 24 del 2 aprile ci sarà quindi un’area della capitale parzialmente interdetta, che includerà tutta l'area del centro storico, Colosseo e Vaticano. La Digos ha anche aperto un focus informativo dedicato, in collaborazione con il Dipartimento della pubblica sicurezza e forze dell'ordine. Allerta massima dunque, anche se la questura assicura che la città "non sarà blindata" e non ci saranno "misure afflittive ma solo l'intensificazione dei servizi di controllo del territorio e delle attività di vigilanza, per garantire le misure di sicurezza nei confronti dei cittadini"Lo scorso anno sono stati oltre cinquemila gli agenti e militari delle forze dell'ordine impegnati nel fine settimana di Pasqua in varie zone della città, a cominciare dall'area del centro dove, da tradizione, si tiene la Via Crucis. Il provvedimento dispone il divieto di trasporto di merci esplosive o pericolose, e quello di sorvolo aereo sul centro della città. In campo specialisti della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, con squadre di artificieri e unità cinofile anti-esplosivo, che avranno il compito di bonificare tutte le zone interessate dalle principali iniziative. Al lavoro anche tiratori scelti e decine di operatori nella sala controllo collegata alle telecamere di sorveglianza, che riprenderanno 24 ore su 24 gli obiettivi considerati sensibili. Nell'ambito del piano di mobilità, supporto sarà fornito dalla polizia di Roma Capitale che dovrà gestire, per ridurre i disagi, le limitazioni al traffico necessarie per lo svolgimento della Via Crucis e gli altri eventi del fine settimana. Tra le aree di Roma interessate dalle misure anche Piazza della Repubblica, via Nazionale, il Foro Traiano, Via del Colosseo, Via del Circo Massimo, Piazza Bocca della Verità, Via del Teatro Marcello, Lungotevere de’ Cenci, Piazza del Sant'Uffizio, Piazza del Risorgimento, Piazza Cavour, piazzale Flaminio, via del Muro Torto.Il periodo di Pasqua vedrà il consueto incremento dei servizi di Polizia Ferroviaria in relazione al prevedibile maggior afflusso di viaggiatori in ambito ferroviario. Nel dettaglio sarà previsto l’aumento delle pattuglie in stazione nelle giornate ove è atteso un maggior afflusso di viaggiatori (oltre 120 pattuglie solo nel Lazio), potenziamento dei servizi a bordo dei treni, impiego di personale delle squadre di polizia giudiziaria per mirati servizi antiborseggio, sia in stazione che a bordo dei treni. In Toscana, ad esempio, la Polfer prevede la presenza di agenti su oltre 70 convogli, mirati servizi antiborseggio e rafforzamento dei pattugliamenti lungo le linee ferroviarie. Nel periodo delle festività saranno a disposizione "in media 130 operatori, 60 pattuglie in stazione e a bordo treno".A Napoli saranno rafforzate le misure di prevenzione generale e di controllo del territorio nella città e nell'area metropolitana, non solo per Pasqua ma anche per le festività del 25 aprile e primo maggio. Le misure sono state varate al termine della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di oggi, e prevedono un'intensificazione dei servizi di vigilanza a tutela degli obiettivi sensibili, cioè porti, aeroporto, stazioni ferroviarie, luoghi di culto, patrimonio artistico e culturale, con particolare attenzione alle zone di forte richiamo turistico.