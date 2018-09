Milleproroghe Periferie, Anci rompe con governo. Decaro: ci prendono in giro E' rottura tra i sindaci e il governo sui fondi per le periferie. La delegazione dell'Anci, guidata dal presidente e sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha abbandonato la Conferenza Unificata dove questo pomeriggio non è stata discussa l'intesa per lo sblocco di 800 milioni di euro destinati alle periferie delle città.

Condividi

L'Anci sospende le relazioni istituzionali con il governo: lo ha annunciato il presidente Antonio Decaro al termine di una conferenza unificata."I sindaci non si fanno prendere in giro - ha aggiunto parlando del bando periferie - non sapevo che nel contratto di governo fosse stato deciso di strappare tutti i contratti fra istituzioni".L'Anci riprenderà le relazioni istituzionali con il governo "quando ci sarà l'impegno del Presidente del consiglio e quando ritroveremo in un decreto le risorse che sono state tolte ai comuni". Decaro dopo aver lasciato la Conferenza Unificata dove non si è discusso dei fondi destinati al bando Periferie."Avevo preso l'impegno con il premier che non avrei interrotto le relazioni se nella prima conferenza unificata e nel primo decreto avessimo trovato la soluzione ai problemi dei comuni. Quella soluzione, prospettata per oggi, non è stata trovata, mi vedo costretto a interrompere le relazioni. Non si posso stracciare i contratti che i sindaci hanno sottoscritto con la Presidenza del Consiglio l'anno scorso. I sindaci - ha concluso - hanno preso impegni con i loro cittadini che vivono nelle periferie dove si concentrano tanti disagi sociali e anche con progettisti e imprese".