Pernigotti: la proprietà turca fa saltare la trattativa, futuro incerto

Nuove nubi si addensano sul futuro della Pernigotti di Novi Ligure.A tre giorni dalla firma definitiva del contratto, prevista per il 30 settembre, e a meno di una settimana dall'incontro al Mise, stasera la proprietà turca dello storico marco dolciario ha comunicato alla cooperativa torinese Spes il recesso dal preliminare stipulato a inizio agosto per il comparto cioccolato-torrone.In alto mare anche la definizione del contratto con Emendatori, il salvataggio dell'azienda - e il futuro dei suoi lavoratori - torna dunque in forse.