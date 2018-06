Pesa la guerra commerciale, borse in affanno

Condividi

di Paolo Gila La tensione commerciale tra Stati Uniti e Cina , che rischia di avere nuovi sviluppi sulle aziende ad alto contenuto tecnologico per volontà del presidente Trump, mantiene gli investitori in uno stato di permanente nervosismo. Tokio e le principali piazze asiatiche hanno chiuso in calo di circa un punto percentuale. In Europa i listini manifestano arretramenti cospicui anche per il calo dell’Indice Ifo, che conferma il rallentamento dell’economia tedesca. Francoforte cede l’1 e 30%. Parigi e Londra perdono poco meno di un punto. Milano segna – 1 e 54%, con vendite generalizzate e che colpiscono soprattutto bancari e tecnologici.In rialzo lo spread a 247 punti base, con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 78%. Sul versante dei cambi l’euro incrocia il dollaro a 1,16 e 50.