Pescara: anziana dà fuoco al figlio, è grave

Condividi

E' stato trasferito nell'Ospedale per grandi ustionati di Cesena l'uomo di 51 anni di Pescara a cui la madre ieri sera ha dato fuoco dopo avergli rovesciato addosso una bottiglietta di alcol etilico. Le condizioni dell'uomo che ha riportato gravi ustioni in diverse parti del viso vengono definite preoccupanti.La donna, 75 anni, è stata rinchiusa nel carcere femminile di Chieti con l'accusa di tentato omicidio. Teatro di questo ennesimo episodio di violenza il quartiere Rancitelli di Pescara e la lite furibonda è scoppiata quando l'uomo e rientrato in casa ancora una volta ubriaco.La madre ha preso un bastone e ha iniziato a picchiarlo. E mentre il figlio si medicava le ferite la donna gli ha strappato di mano la bottiglietta di alcol ed ha acceso il fuoco. Ad evitare danni ancora più seri è stata una vicina di casa che ha spento le fiamme con una coperta e poi la corsa presso l'ospedale di Pescara.