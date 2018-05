California Compra una piovra da 30 chili e la libera perché troppo intelligente

Condividi

Giovanni Degarimore, titolare di una pescheria a Moro Bay, California, ha comprato un polpo gigantesco da 30 chili e, dopo averlo tenuto per qualche giorno, l’ha liberato.L’uomo si è commosso dopo aver letto sull’intelligenza delle piovre e dopo la sua stessa esperienza personale. Appassionato di attività subacquea, durante un'immersione nei pressi di Fiji si è trovato sul fondale con una piovra che si è messa a giocare con lui a nascondino. Perciò, dopo aver saputo della cattura di un polpo gigantesco, non poteva sopportare l’idea che questi sarebbe stato tagliato e cucinato.L’ha tenuto per un po’ con sé, chiamandolo Fred e poi l’ha liberato.I polpi sono considerati gli invertebrati più intelligenti: si possono addestrare, sono capaci di distinguere le figure geometriche e le loro dimensioni, e si ricordano le persone che danno loro da mangiare. Se si passa tanto tempo con un polpo potrebbe essere completamente addomesticato.