Aggressione Livorno, picchiato un militante di CasaPound Lo riferiscono fonti dell’organizzazione di estrema destra, sarebbe stato aggredito a bastonate da quattro persone mentre riattaccava un manifesto nella città toscana

Aggressione nel finale della campagna elettorale a un militante di CasaPound: secondo la testimonianza di fonti vicine alla formazione di estrema destra, nella notte un attivista sarebbe stato aggredito a Livorno mentre stava tentando di riattaccare un manifesto staccato in via Garibaldi. L'aggressione sarebbe stata perpetrata da quattro persone con il volto coperto dai cappucci, che hanno sfondato con dei bastoni i finestrini dell'automobile su cui si trovava anche la compagna dell'uomo. L'esponente di CasaPound è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso e rischia di perdere un occhio.Sull’episodio, che riporta tensione negli ultimi giorni di campagna, è intervenuto il leader dell’organizzazione, Simone Di Stefano, secondo cui "è incredibile quello che sta accadendo in Italia. Mentre le più alte cariche dello Stato vanno manifestando e lanciano allarmi sul sedicente pericolo fascista, gli antifascisti lanciano caccie all'uomo”. Di Stefano chiede poi al ministro dell'Interno, Marco Minniti, "cosa si debba aspettare ancora per intervenire”. Ed è tensione anche a Roma, dove il centro storico è "blindato" per la presenza del comizio finale di Casapound, previsto per le 17 in piazza della Rotonda al Pantheon, e l'annunciata presenza di esponenti dei Movimenti antifascisti che tenteranno di contestarla, nella vicina piazza di Torre Argentina.