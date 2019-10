Serie A, settima giornata La Spal respira: Petagna affonda un brutto Parma (1-0) I ducali, malgrado la superiorità numerica dal 70' (espulso Strefezza), combinano poco al 'Mazza'. La squadra di Semplici, vicina al raddoppio in almeno tre occasioni, conquista con merito i tre punti

La Spal si stacca dai bassifondi della classifica battendo 1-0 il Parma, che si ferma dopo due vittorie consecutive.Allo stadio 'Mazza' pessimo primo tempo dei ducali, mai incisivi. Giocano solo i padroni di casa, in vantaggio al 31' con Petagna che devia in porta un tiro 'sbagliato' di Strefezza. Vicini al raddoppio Floccari (38’), che entra in area ma ‘chiude’ troppo la conclusione, e soprattutto Missiroli al 41’, la cui stoccata trova la grande risposta di Sepe.Ripresa. Il numero uno degli ospiti al 57’ si oppone a Floccari (diagonale) e si ripete due minuti sulla botta di Strefezza, che però al 70’ rimedia il secondo giallo e viene espulso da Guida. Malgrado la superiorità numerica, il Parma non si scuote: gol annullato a Gervinho al 78’ (azione viziata in partenza da un netto fuorigioco di Inglese), poi due colpi di testa di Cornelius (87’) e Kucka (90’) che Berisha blocca facilmente a terra. Poca roba e poche idee per la squadra di D'Aversa: sconfitta meritata.