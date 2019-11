Petrolio, Arabia Saudita: al via Ipo in Borsa per Aramco. Sarà società quotata più preziosa al mondo

ECONOMIA

Condividi L'Arabia Saudita lancia un'offerta pubblica iniziale (Ipo) del suo gigante petrolifero Aramco, in base alla quale parte delle azioni della società arriveranno sul mercato azionario nazionale. La Capital Market Authority (Cma) del regno ha spiegato di aver "emesso la sua risoluzione che approva la richiesta della compagnia petrolifera saudita di registrare e offrire parte delle sue azioni". Secondo Al Arabiya Saudi Aramco punta a quotare un totale del 5% del capitale per raccogliere 100 miliardi di dollari, in base a una valutazione stimata in 2 trilioni di dollari. La società dovrebbe mettere sul mercato una quota dell'1% sulla borsa Tadawul di Riyad prima della fine del 2019 e un altro 1% nel 2020. La previsione è poi quella del lancio di un'offerta internazionale nel 2020 o nel 2021. Sempre secondo fonti dell'emittente televisiva saudita il prospetto dell'Ipo sarà pubblicato il 10 novembre. Aramco sarà la società quotata più preziosa al mondo. E' il più grande produttore mondiale di petrolio, pompando il 10% dell'offerta mondiale. I prezzi del petrolio più deboli hanno ridotto l'utile netto della compagnia del 12%, portandolo quest'anno a 46,9 miliardi di dollari, ma le cifre hanno ancora messo in ombra Apple, la società quotata più redditizia al mondo, che ha fatto 31,5 miliardi di dollari. L'anno scorso, Aramco ha realizzato un utile netto annuo di 111 miliardi di dollari, oltre un terzo in più del reddito netto combinato delle cinque super major Exxon Mobil, Royal Dutch/Shell, BP, Chevron e Total. Per diversificare la sua attività petrolifera, Aramco si sta espandendo nella raffinazione e nella petrolchimica con l'obiettivo di triplicare la sua produzione chimica a 34 milioni di tonnellate all'anno entro il 2030 e di aumentare la sua capacità di raffinazione globale a 8-10 milioni di barili al giorno (bpd) da oltre 5 milioni di bpd. Per quanto riguarda la valutazione di Aramco, le autorità saudite devono trovare "un compromesso tra la preferenza dichiarata del principe ereditario e le realtà del mercato", ha detto Kristian Ulrichsen, un ricercatore del Baker Institute of Rice University negli Stati Uniti."Poiché il processo è stato ritardato piu' volte ed è parte integrante del piano del principe ereditario per trasformare l'Arabia Saudita, gli investitori internazionali saranno molto attenti alle performance di Aramco nel mercato interno (finanziario)", ha detto Ulrichsen ad AFP. Ryad cerca anche di incoraggiare le famiglie saudite ricche ad acquistare azioni della societa', mentre alcuni commentatori sauditi hanno cercato di presentare questo investimento come un dovere patriottico. "Una funzione importante dell'IPO in borsa locale è quella di proiettare la fiducia dell'azienda sul mercato internazionale", ha dichiarato Cinzia Bianco, ricercatrice del Consiglio Europeo delle Relazioni Estere, all'AFP. "Questo permette al Principe Mohammed di dimostrare che sta mantenendo le sue promesse e facendo quello che deve fare, un nuovo passo per rassicurare gli investitori internazionali che l'IPO avra' luogo dopo tutto", ha aggiunto Bianco.

